Андрей Василевский: "Мы хотели завершить сезон иначе. В следующем году "Тампа" вернется еще сильнее"

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский заявил, что его команда вернется сильнее в следующем сезоне. "Молнии" проиграли "Коламбусу" с общим счетом 0-4 в 1/8 финала Восточной конференции НХЛ.

– Спасибо болельщикам "Тампы" за хороший сезон. Ваша поддержка весь гол была потрясающей и вы, ребята, делали нас лучше каждый вечер. Мы хотели завершить сезон иначе, но в следующем году мы вернемся еще сильнее и сделаем все, чтобы сделать вас счастливыми. Спасибо за все, я уже в предвкушении следующего сезона, - написал Василевский в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Василевский провел 57 матчей за "Тампу", в которых пропустил 143 шайбы.

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