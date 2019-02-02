Андрей Василевский: "Кучеров побьет рекорд Могильного. Куда он денется!"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" заявил, что Никита Кучеров​ обязательно побьет рекорд Александра Могильного. Бывший нападающий "Баффало" в сезоне-1992/93 набрал 127 (76+51) очков – это лучший показатель среди россиян в НХЛ.

– То, что Кучеров творит в этом сезоне, – еще большая фантастика, чем в прошлом. У вас есть этому объяснение?

– Он молодец, что тут сказать. Не просто талант, но и работает над собой каждый день, чтобы стать еще сильнее. Тоже строг к себе. Никогда не останавливается и никогда не доволен. Все эти факторы помогают ему быть сейчас лучшим хоккеистом в мире.

– Лучше Макдэвида?

– Да.

– Побьет Кучеров русский рекорд Могильного за отдельно взятый регулярный чемпионат – 127 очков?

– Побьет, куда он денется! Я очень верю в Ника. Может, и больше 130 очков наберет. (Игорь Рабинер)

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