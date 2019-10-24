Андрей Василевский: «Это был момент из разряда «никогда не сдавайся»

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский спас свою команду от гола на исходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). За свою игру в этой встрече россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

— Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а соперник попал в мою ловушку, — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ. — Это был момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает... Впрочем, не каждый раз.

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