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Андрей Василевский: «Это был момент из разряда «никогда не сдавайся»

09:45
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Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский спас свою команду от гола на исходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2). За свою игру в этой встрече россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а соперник попал в мою ловушку, — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ. — Это был момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает... Впрочем, не каждый раз.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-october-23-nhl-action/c-310438798

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