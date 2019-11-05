Андрей Василевский: «Для Хэллоуина образ Фейса был идеальным»

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в интервью «СЭ» рассказал, почему на Хэллоуин выбрал образ рэпера Фейса.

— Пришла такая идея, он же из Уфы, — отметил Василевский — Мне кажется, для Хэллоуина его образ был идеальным. Я не фанат Фейса, но пару песен слышал. Позабавили они меня.

— Он в последнее время поменял стиль.

— Да, прическу изменил.

— Да и в творческом плане тоже у него много политики стало.

— Да? Я особо не слежу за ним. Помню пару песен не для интервью. Русские ребята оценили костюм, поняли задумку.

— Канадцам и американцам не включали его песни?

— Включал одну песню. Но они же текст не понимают. Правда, я рассказал им, о чем там. Ребята посмеялись.

«Песни Фейса меня позабавили. Его образ на Хэллоуин был идеальным». Интервью Василевского