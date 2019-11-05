Андрей Василевский: «Даже не знал, что матчи НХЛ в России бесплатно транслируются»

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к тому, что в этом сезоне матчи НХЛ бесплатно транслируются в России.

— Я даже не знал, но классно, — отметил Василевский. — Теперь у болельщиков есть возможность смотреть наши матчи. Не надо платить, только вставать рано или не ложиться.

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