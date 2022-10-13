Андрей Свечников забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 10-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него это первая заюрошенная шайба в этом сезоне.

Ворота «Блю Джэкетс» в этой встрече защищает российский голкипер Даниил Тарасов.