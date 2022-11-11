Андрей Свечников забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

В конце первого периода голом отметился российский нападаюший Андрей Свечников. Для него эта шайба стала девятой в текущем сезоне.