Свечников забил восьмой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол в ворота «Тампы» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6).

25-летний форвард отличился на 43-й минуте и сделал счет 4:3 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 у Свечникова 23 (8+15) очка в 35 матчах.