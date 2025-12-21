Свечников забил восьмой гол в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол в ворота «Тампы» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6).
25-летний форвард отличился на 43-й минуте и сделал счет 4:3 в пользу своей команды.
В сезоне-2025/26 у Свечникова 23 (8+15) очка в 35 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|7
|5
|2
|11
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|5
|3
|2
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|7
|0
|7
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|2
|Оттава
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|6
|3
|3
|6
|6
|Флорида
|6
|2
|4
|6
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|6
|4
|2
|8
|2
|Миннесота
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|5
|1
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|7
|2
|5
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
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|13.10
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|Нью-Джерси – Оттава
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|13.10
|03:00
|Миннесота – Вегас
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