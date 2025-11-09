Свечников забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол в ворота «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний форвард отличился на 25-й минуте — он реализовал большинство и сделал счет 2:1. Также на счету Свечникова голевая передача.

В сезоне-2025/26 в 14 матчах Свечников набрал 6 (4+2) очков.