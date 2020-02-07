19-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников вышел на восьмое место по результативности в истории НХЛ среди игроков не старше 19 лет, родившихся вне Канады.

После дубля в ворота «Аризоны» (5:3) в матче регулярного чемпионата в активе Свечникова 42 шайбы в лиге. Список возглавляет американец Джимми Карсон, успевший забить 92 гола в НХЛ до момента, пока ему не исполнилось 20 (в составе «Лос-Анджелеса в период с 1986 по 1988 год). На третьем месте находится Илья Ковальчук, он забросил 67 шайб в лиге до своего 20-летия (в составе «Атланты» в период с 2001 по 2003 год).