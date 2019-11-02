Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (7:3). Он забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал Дуги Хэмилтон, сделавший три голевые передачи, а первой звездой признан Себастьян Ахо, набравший 3 (2+1) очка.

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