Андрей Свечников стал лидером НХЛ по результативным передачам

Форвард «Каролины» Андрей Свечников вышел в лидеры регулярного чемпионата НХЛ по результативным передачам. В его активе шесть ассистов.

Россиянин делит лидерство с еще тремя игроками: Кононром Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем (оба — «Эдмонтон»)), а также Мэттом Дюшеном («Нэшвилл»).

Свечников сделал два ассиста в матче с «Флоридой» (6:3). В текущем сезоне он набрал 6 (0+6) очков.

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