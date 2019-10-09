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Андрей Свечников стал лидером НХЛ по результативным передачам

10:32
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников вышел в лидеры регулярного чемпионата НХЛ по результативным передачам. В его активе шесть ассистов.

Россиянин делит лидерство с еще тремя игроками: Кононром Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем (оба — «Эдмонтон»)), а также Мэттом Дюшеном («Нэшвилл»).

Свечников сделал два ассиста в матче с «Флоридой» (6:3). В текущем сезоне он набрал 6 (0+6) очков.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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