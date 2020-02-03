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Андрей Свечников: «С возвращением Уильямса на скамейке теперь совсем другая атмосфера»

08:51
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников заявил, что команда ждала возвращения форварда Джастина Уильямса. 38-летний канадец пропустил первую половину сезона, так как раздумывал о завершении карьеры, но все же вернулся в состав «Харрикейнз». В 3 матчах он успел набрать 3 (2+1) очка.

— Очень здорово, что он вернулся, — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ. — На скамейке теперь совсем другая атмосфера. В команде заметно прибавилось уверенности.

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