Андрей Свечников: «С возвращением Уильямса на скамейке теперь совсем другая атмосфера»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников заявил, что команда ждала возвращения форварда Джастина Уильямса. 38-летний канадец пропустил первую половину сезона, так как раздумывал о завершении карьеры, но все же вернулся в состав «Харрикейнз». В 3 матчах он успел набрать 3 (2+1) очка.

— Очень здорово, что он вернулся, — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ. — На скамейке теперь совсем другая атмосфера. В команде заметно прибавилось уверенности.