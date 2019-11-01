Андрей Свечников: «С братом держим в уме, что 1 ноября «Каролина» принимает «Детройт»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью российской версии официального сайта НХЛ признался, что редко видится со старшим братом Евгением, который играет за «Детройт».

— Вы сами уже привыкли к длинному марафону регулярного чемпионата из 82 матчей? И не легче ли думать в октябре, что потеряешь одно-два очка — и это не трагедия, потому что наверстаешь на длинной дистанции?

— Вы знаете, я уже привык к тому, что такие мысли в НХЛ опасны, и их нужно отгонять подальше. Всегда нужно побеждать. И не надо думать о будущем. Есть только то, что здесь и сейчас. Потеряешь одно очко в октябре — тебе может не хватить его в апреле. Надо настраиваться на каждую игру. Конечно, у нас в запасе есть еще 70 матчей. Но каждая игра — это как событие. И ты должен провести его достойно. Судьба выхода в плей-офф решается даже в октябре.

— Вы часто видитесь со старшим братом — форвардом «Детройта» Евгением Свечниковым?

— На самом деле, нет. Вы просто изучите плотность календарей «Каролины» и «Детройта», постарайтесь их совместить. Думаю, не получится. А еще ведь нужно восстанавливаться после матчей. Когда видеться? Тут без вариантов. Мы последний раз только летом встречались. Потом брат занимался в Детройте, а я готовился в России. Но мы держим в уме, что 1 ноября «Каролина» принимает дома «Ред Уингз». Вот это отличный повод для встречи. А вообще мы пристально следим друг за другом. Он смотрит мои матчи, я смотрю его хоккей. Мы в курсе всех дел.

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