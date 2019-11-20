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Андрей Свечников рассказал, как он отрабатывал «лакросс-гол»

13:05
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников признался, что он давно отрабатывал «лакросс-гол», который удался ему в матче с «Чикаго» (4:2).

— Ваш «лакросс-гол» НХЛ назвала голом года...

— Еще рано об этом говорить.

— ... знаю, что вы не раз с братом отрабатывали подобный трюк. Откуда вообще пришла идея подобного гола?

— Это было еще лет пять назад. Мы вместе тренировались летом. Женя попробовал на тренировке... и забил. Я подъехал к нему и сказал: «Братан, ты меня должен научить этому трюку!» После каждой тренировки мы оставались на льду и отрабатывали этот момент. Спасибо ему за это. Надеюсь, что в будущем еще удастся забить такие голы.

— Каким образом в доли секунды, когда вы выкатились за ворота, пришла мысль попробовать забить именно «лакросс-гол»?

— Когда я шайбу получил и заехал за ворота, я сразу же знал, что буду пробовать этот финт. Хорошо, что шайба легла на крюк моей клюшки. Можно сказать, это была удача! (Виктория Булахова).

Полностью интервью Андрея Свечникова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskogo-forvarda-karoliny-andreya-svechnikova-o-supergole-brate-i-rekordah-1612711/

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