Андрей Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»
06:30
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Детройт» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал нападающий Джордан Стаал, набравший 3 (1+2) очка. Второй звездой признан российский форвард Андрей Свечников, отметившийся голом и результативной передачей. Замкнул тройку нападающий Йеспер Фаст, который набрал 2 (1+1) очка.
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