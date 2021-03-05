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Андрей Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»

06:30
5 марта. «Каролина» — «Детройт» — 5:2. Хозяева празднуют гол Андрея Свечникова. Фото nhl.com
5 марта. «Каролина» — «Детройт» — 5:2. Хозяева празднуют гол Андрея Свечникова. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Детройт» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал нападающий Джордан Стаал, набравший 3 (1+2) очка. Второй звездой признан российский форвард Андрей Свечников, отметившийся голом и результативной передачей. Замкнул тройку нападающий Йеспер Фаст, который набрал 2 (1+1) очка.

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