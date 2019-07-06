Андрей Свечников признался, что ему сложно разговаривать на русском языке в отпуске

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметил, что ему сейчас удобнее разговаривать на английском языке, чем на русском.
– Три года назад вы уехали в Америку. Ранний отъезд за океан в итоге пошел вам на пользу?
– Конечно. Уехать в 16 лет в USHL – лучший вариант для меня. Я подготовился к драфту, выучил английский, жизнь и заокеанскую культуру.
– Сейчас уже освоились, свободно разговариваете?
– Да. В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью – непросто. Целый год разговариваешь на английском – сложно перестраиваться потом.
– В Америке часто приходится давать интервью?
– Частенько. Особенно в плей-офф – после каждой игры. (Алена Гребенькова)
Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskogo-napadayuschego-karolina-andreya-svechnikova-1562216/