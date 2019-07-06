Андрей Свечников признался, что ему сложно разговаривать на русском языке в отпуске

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметил, что ему сейчас удобнее разговаривать на английском языке, чем на русском.

– Три года назад вы уехали в Америку. Ранний отъезд за океан в итоге пошел вам на пользу?

– Конечно. Уехать в 16 лет в USHL – лучший вариант для меня. Я подготовился к драфту, выучил английский, жизнь и заокеанскую культуру.

– Сейчас уже освоились, свободно разговариваете?

– Да. В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью – непросто. Целый год разговариваешь на английском – сложно перестраиваться потом.

– В Америке часто приходится давать интервью?

– Частенько. Особенно в плей-офф – после каждой игры. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.