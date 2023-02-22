Андрей Свечников прервал 19-матчевую голевую засуху

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 2-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него этот гол стал 20-м в текущем сезоне.

22-летний россиянин забил впервые с 30 декабря (матч против «Флориды»). Он не забрасывал шайбы на протяжении 19 матчей.

Всего в этом сезоне Свечников набрал 47 (20+27) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.