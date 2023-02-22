Андрей Свечников прервал 19-матчевую голевую засуху
«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
На 2-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него этот гол стал 20-м в текущем сезоне.
22-летний россиянин забил впервые с 30 декабря (матч против «Флориды»). Он не забрасывал шайбы на протяжении 19 матчей.Всего в этом сезоне Свечников набрал 47 (20+27) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|57
|17
|40
|41
Результаты / календарь
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27.02
|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|- : -
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|- : -
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20
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