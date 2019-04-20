Андрей Свечников: "Овечкин позвонил мне после игры и принес извинения"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сообщил, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин извинился после драки. Ранее Свечников также рассказал, кто стал инициатором потасовки.

– Овечкин позвонил мне сразу после игры, и мы немного поговорили. Принес ли он извинения? Да. Я сказал ему, что такое случается. Никогда не знаешь об этом, - отметил Свечников.

Форвард получил повреждение в драке с Овечкиным в третьей игре серии. Свечников вернется в шестой игре серии.

На данный момент в серии счет равный – 2-2. В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.