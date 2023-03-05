Андрей Свечников открыл счет в матче с «Тампой» и забросил 22-ю шайбу в сезоне
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» — 1:0.
Форвард отличился на седьмой минуте первого периода.
22-летний Свечников забросил 22-ю шайбу в сезоне-2022/23, всего на его счету 54 (22+32) очка в 61 матче нынешнего регулярного чемпионата.
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