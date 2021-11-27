Андрей Свечников оштрафован на 5 тысяч долларов за удар сопернику в колену
22:08
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оштрафован на 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» россиянин провел грубый силовой прием. Он ударил в колена нападающего «Летчиков» Скотта Лоутона.
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