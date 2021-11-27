Андрей Свечников оштрафован на 5 тысяч долларов за удар сопернику в колену

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оштрафован на 5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» россиянин провел грубый силовой прием. Он ударил в колена нападающего «Летчиков» Скотта Лоутона.