Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей невероятной шайбе в матче с «Калгари» (2:1). Он забил из-за ворот соперника в стиле Микаэля Гранлунда — поднял шайбу на крюк клюшки и забросил за шиворот голкиперу.

— Это самый крутой момент в вашей карьере в НХЛ?

— Думаю, что да. Так как еще никто в НХЛ до меня такого не делал. На самом деле, меня научил этому мой брат Женя. Именно он показал мне, как забивать таким броском из-за ворот.

— НХЛ назвала ваш гол голом года. Знали о том, что никто никогда не забивал подобные, когда шайба залетела в ворота?

— Понятия не имел. Потом ребята в раздевалке об этом сказали. Я был удивлен. Всегда приятно забивать именно так. Надеюсь, у меня получится еще не раз.

— Вы уже пробовали забить такой гол в прошлом сезоне. Почему тогда не получилось — что-то сделали неправильно с технической точки зрения?

— Все было нормально — тогда мне просто не хватило места. Плюс защитник пошел на меня очень резко. В этот раз его не было вообще, поэтому все вышло так, как я хотел.

«Так забивать меня научил брат». Эксклюзив с героем дня Андреем Свечниковым — о его суперголе