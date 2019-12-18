Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свой эффектный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3). Российский форвард рассказал, что тренировал этот бросок.

— У меня было достаточно пространства, и я просто попытался поразить ворота как можно быстрее, — цитирует официальный сайт НХЛ Свечникова. — Я много это тренировал. Когда я оказываюсь за воротами и имею достаточно пространства, я всегда планирую попробовать этот трюк. Посмотрим, может, я смогу так же забить в следующей игре.