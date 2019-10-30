Андрей Свечников: «Не знаю, действительно ли я вошел в историю»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей невероятной шайбе в матче с «Калгари» (2:1). Он забил из-за ворот соперника в стиле Микаэля Гранлунда — поднял шайбу на крюк клюшки и забросил за шиворот голкиперу.

— В 19 лет вы вошли в историю НХЛ. Какие ощущения? — вопрос Андрею.

— Не знаю, действительно ли я вошел в историю. Для меня это всего лишь гол. Хотя, конечно, ощущения непередаваемые. После этой шайбы я слышал много поздравлений от всех ребят из команды. Было безумно приятно.

— В детских и юниорских лигах никогда не забивали такие голы?

— Я постоянно пробовал — знал, что мне это по силам, но всегда чего-то не хватало. Но сегодня я понял, что старался не зря (смеется).

«Так забивать меня научил брат». Эксклюзив с героем дня Андреем Свечниковым — о его суперголе