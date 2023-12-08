Андрей Свечников не сыграл в матче с «Калгари» из-за травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3) из-за повреждения верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Российский форвард не смог принять участие в игре, хотя участвовал в разминке перед встречей. Тренерский штаб «Харрикейнз» решил снять с матча хоккеиста за 10 минут до начала игры.

23-летнего россиянина заменил Брендан Лемье.

В нынешнем сезоне Свечников провел 16 матчей в регулярке, в которых набрал 11 (1+10) очков.