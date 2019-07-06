Андрей Свечников: "Не хочу комментировать драку с Овечкиным, я уже все сказал"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сказал, что он не хочет обсуждать драку с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным.

– После драки с Александром Овечкиным почувствовали большее внимание к вашей персоне в США или в России?

– Не хочу комментировать эту тему. Обсуждали ее несколько раз, я уже все сказал.

– После сотрясения уже полностью восстановились?

– Я пропустил из-за этого две недели. К концу первой уже обошел всех врачей. Каждое утро вставал в семь часов, ехал на осмотр. Потом уже хотелось побыстрее выйти на лед, но врачи решили перестраховаться и не спешить. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.