Андрей Свечников: "Надеюсь сыграть в следующем матче"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сообщил, что с ним все в порядке и он сыграет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона".

- Я себя хорошо чувствую и надеюсь сыграть в следующем матче. Я всегда быстро восстанавливаюсь, так что посмотрим. Надеюсь, буду играть в следующем матче, – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент счет в серии 3-2 в пользу "Вашингтона". В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.