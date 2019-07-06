Андрей Свечников: "Иногда Бриндамор может и наорать, чтобы взбодрить команду"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников - о методах работы главного тренера команды Рода Бриндамора.

– Род Бриндамор – сильный мотиватор. Это помогло вам в серии с "Вашингтоном"? Тодд Рирден выглядел безэмоциональным на фоне вашего главного тренера.

– Безусловно. Он – очень хороший тренер. Просто лучший – как человек. С ним хочется работать – можно говорить обо всем. Он всегда подъезжает ко мне после тренировок, подсказывает, где и как лучше сыграть, направляет. Очень рад, что мой первый сезон в НХЛ прошел именно с ним. Надеюсь, что у нас будет еще много времени.

– Как он мотивирует вас? Часто повышает голос?

– Иногда может и наорать, чтобы взбодрить команду. Род – отличный мотиватор. Перед играми он говорит нам такие речи, что сразу хочется бежать на лед и биться за команду. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.