Андрей Свечников: "Дубль для меня многое значит, но "Каролина" проиграла"

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников, который дважды отличился в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:4), переживает, что его команда не смогла выиграть, информирует официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу "Кэпиталз". Следующая встреча пройдет 13 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– Это очень многое для меня значит, но "Каролина" сегодня проиграла, – приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 82 матча за "Харрикейнз" и набрал 37 (20+17 очков).

Свечников – самый молодой с 1997 года хоккеист, который оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

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