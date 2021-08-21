Андрей Свечников будет ориентироваться на контракт Ахо при продлении соглашения с «Каролиной»

Нападающий Андрей Свечников подпишет новый контракт с «Каролиной». При переговорах сторона российского форварда ориентируется на сумму контракта, который два года назад с клубом заключил форвард Себастьян Ахо, сообщает NBC.

Тогда финн подписал контракт на пять лет с зарплатой 8,454 миллиона долларов за сезон.

По информации «СЭ», нападающий Андрей Свечников подпишет новый контракт с «Каролиной» на восемь лет. Его трехлетнее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.

Напомним, 21-летний форвард был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «+1». В 11 играх плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) баллов при общем показателе полезности «+4».