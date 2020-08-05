Андрей Свечников: «Будем стараться делать все возможное, чтобы пройти «Рейнджерс»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассчитывает, что его команда сделает все, чтобы выйти в 1/8 финала Кубка Стэнли. Счет в серии с «Рейнджерс» — 2:0. Третий матч сегодня.

— Конечно, после двух побед подряд у нашей команды есть уверенность, — цитриуют «Известия» Свечникова. — Теперь самое главное — держаться за нее и не отпускать. Будем стараться делать все возможное, чтобы пройти «Рейнджерс».