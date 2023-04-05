Потайчук: «Для Кузнецова пришло время сменить клуб»
Бывший тренер петербургского СКА и московского «Спартака» Андрей Потайчук высказался о будущем форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
«У любого спортсмена бывают спады. «Вашингтон» не попадает в плей-офф и для Кузнецова пришло время сменить клуб. Нужна перезагрузка. Он опытный хоккеист, у него безупречные данные и он еще вернется на свой прежний уровень. Дмитрия Орлова обменяли в «Бостон», и он не затерялся там, хотя больше россиян в составе нет. Конечно, хорошо, где есть русский костяк», — приводит слова Потайчука Legalbet.
В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Вашингтон» 76 матчей и набрал (12+42) очков.
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|5.04
|02:00
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Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
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Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
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Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
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Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
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Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
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Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
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Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
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Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
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Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
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Сан-Хосе – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|5.04
|05:30
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Лос-Анджелес – Эдмонтон
|1 : 3
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