Николишин: «Сейчас Овечкин каждый день и каждую игру какой-то рекорд бьет»

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Отношусь к этому положительно и я не смотрю на возраст. Не важно сколько лет, если ты действующий спортсмен. Сейчас пришла такая пора, когда Сашка каждый день и каждую игру какой-то рекорд бьет. Он большой молодец. Честь ему и хвала. Думаю, что реальные его ценности и величие, мы узнаем только тогда, когда он закончит», — сказал Николишин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:4 ОТ) 36-летний россиянин оформил дубль.

Таким образом, Овечкин в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов в регулярном чемпионате, повторив рекорд бывшего нападающего «Эдмонтона» Уэйна Гретцки и экс-форварда «Айлендерс» Майка Босси.