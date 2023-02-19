Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:39

Андрей Кузьменко забросил 24-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Кузьменко.

«Ванкувер» вышел вперед в матче НХЛ против «Филадельфии».

Российский хоккеист Андрей Кузьменко отметился голом во втором периоде. Счет в матче стал 2:1 в пользу хозяев. Для 27-летнего игрока эта шайба стала 24-й в текущем сезоне. Всего за команду в нынешнем розыгрыше он провел 55 матчей.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасенко в матче против «Калгари» забросил 12-ю шайбу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
6 : 2
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 5
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 - : -
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 - : -
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 - : -
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
- : -
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости