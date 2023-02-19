Андрей Кузьменко забросил 24-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Ванкувер» вышел вперед в матче НХЛ против «Филадельфии».

Российский хоккеист Андрей Кузьменко отметился голом во втором периоде. Счет в матче стал 2:1 в пользу хозяев. Для 27-летнего игрока эта шайба стала 24-й в текущем сезоне. Всего за команду в нынешнем розыгрыше он провел 55 матчей.