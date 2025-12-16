Кузьменко забил пятый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забил гол в ворота «Далласа» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний россиянин отличился на 22-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу своей команды. Он реализовал численное преимущество.

В сезоне-2025/26 Кузьменко в 27 матчах набрал 9 (5+4) очков.