Кузьменко забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забил гол в ворота «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний россиянин отличился на 37-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Кузьменко в 25 матчах набрал 8 (4+4) очков.