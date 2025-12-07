Хоккей
Сегодня, 07:05

Кузьменко забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забил гол в ворота «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний россиянин отличился на 37-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Кузьменко в 25 матчах набрал 8 (4+4) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 декабря, 05:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Чикаго
Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник «Бостона» Задоров признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»

Проворов после поражения от «Флориды»: «Мы сражались изо всех сил и, думаю, заслужили большего»
