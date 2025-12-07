Кузьменко забил четвертый гол в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забил гол в ворота «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний россиянин отличился на 37-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
В сезоне-2025/26 Кузьменко в 25 матчах набрал 8 (4+4) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|29
|17
|12
|37
|2
|Каролина
|27
|17
|10
|36
|3
|Айлендерс
|29
|16
|13
|35
|4
|Питтсбург
|26
|14
|12
|33
|5
|Филадельфия
|26
|15
|11
|33
|6
|Нью-Джерси
|29
|16
|13
|33
|7
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|33
|8
|Коламбус
|28
|13
|15
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|28
|16
|12
|34
|2
|Бостон
|30
|17
|13
|34
|3
|Монреаль
|27
|15
|12
|33
|4
|Детройт
|28
|14
|14
|31
|5
|Торонто
|28
|13
|15
|30
|6
|Оттава
|28
|13
|15
|30
|7
|Флорида
|27
|13
|14
|28
|8
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|20
|8
|46
|2
|Даллас
|29
|19
|10
|43
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|35
|4
|Юта
|30
|14
|16
|31
|5
|Чикаго
|27
|12
|15
|30
|6
|Виннипег
|27
|14
|13
|29
|7
|Сент-Луис
|29
|10
|19
|27
|8
|Нэшвилл
|28
|10
|18
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|28
|17
|11
|35
|2
|Вегас
|27
|13
|14
|34
|3
|Лос-Анджелес
|27
|12
|15
|31
|4
|Эдмонтон
|28
|12
|16
|29
|5
|Сан-Хосе
|29
|13
|16
|29
|6
|Сиэтл
|25
|11
|14
|28
|7
|Калгари
|30
|11
|19
|26
|8
|Ванкувер
|28
|10
|18
|23
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
|7.12
|03:00
|Оттава – Сент-Луис
|1 : 2
|7.12
|03:00
|Тампа-Бэй – Айлендерс
|0 : 2
|7.12
|03:00
|Торонто – Монреаль
|1 : 2 Б
|7.12
|03:00
|Каролина – Нэшвилл
|6 : 3
|7.12
|03:00
|Калгари – Юта
|2 : 0
|7.12
|03:00
|Бостон – Нью-Джерси
|4 : 1
|7.12
|05:00
|Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
|7.12
|06:00
|Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|7.12
|06:00
|Сиэтл – Детройт
|- : -
|7.12
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|- : -
|7.12
|21:00
|Филадельфия – Колорадо
|- : -
Новости