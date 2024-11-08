Коваленко: «В том, что Овечкин так играет сейчас, ничего удивительного нет»
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 39-летний россиянин забивает в пяти играх подряд.
«Не могу сказать, что пристально слежу за «Вашингтоном», у меня другая команда — «Колорадо». А в том, что Саша так играет сейчас, ничего удивительного нет. Он готовился все лето, прекрасно понимает, чего от него ждут болельщики и весь мир. Овечкин в очередной раз подтверждает свой статус, удивляться этому не стоит. Саша идет к своему мировому рекорду и обязательно до него доберется. Мы, россияне, все в него верим», — цитирует «ВсеПроСпорт» Коваленко.
7 ноября Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Овечкин забивает в пяти встречах подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|3
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|4
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|5
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|6
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|- : -
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|- : -
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|- : -
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -