Коваленко об игре Аскарова в «Сан-Хосе»: «Из него получится хороший вратарь»

Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова в сезоне-2024/25.

«Когда вратарь уверен в себе и вытаскивает определенные шайбы, то и команда становится увереннее. А когда команда понимает, что любая ошибка может привести к голу, то она показывает другой хоккей. Уверен, что из Аскарова получится хороший вратарь. У Ярослава все нормально с психологией. Он кайфует от хоккея, наслаждается им и не боится играть», — заявил Коваленко «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Аскаров провел 8 матчей в НХЛ, отразив 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2.39.