Гаврилов — о ситуации Колосова с «Филадельфией»: «Второй шанс могут не дать»
Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов прокомментировал ситуацию с белорусским голкипером Алексеем Колосовым.
22-летний вратарь не вошел в список игроков «Филадельфии», которые начнут тренировки с 12 сентября.
«Мое мнение, ему надо было доехать хотя бы до тренировочного кемпа. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ. Мне кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог рвать когти обратно в КХЛ. Потому что в АХЛ не хочется выступать.
Может, ему кто-то сказал, что он не будет играть. Дошли какие-то слухи. Может, он приехал и ему в принципе не понравилась Северная Америка. По мне, ему надо было попробовать. Тем более, сейчас в «Филадельфии» нет железобетонного первого номера. Если он так и не приедет туда, то второй шанс могут не дать. Остальные клубы НХЛ побоятся его подписывать. Если «Флайерс» захотят его куда-то обменять, то у команд тоже не будет уверенности в таком кандидате», — приводит слова Гаврилова Legalbet.
«Филадельфия» в 2021 году выбрала Колосова на драфте НХЛ голкипера под общим 78-м номером. Он стал первым задрафтованным вратарем из Белоруссии.
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|О
|1
|Баффало
|0
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|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
|0
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|4
|Миннесота
|0
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|0
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
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|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0