Гаврилов — о ситуации Колосова с «Филадельфией»: «Второй шанс могут не дать»

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов прокомментировал ситуацию с белорусским голкипером Алексеем Колосовым.

22-летний вратарь не вошел в список игроков «Филадельфии», которые начнут тренировки с 12 сентября.

«Мое мнение, ему надо было доехать хотя бы до тренировочного кемпа. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ. Мне кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог рвать когти обратно в КХЛ. Потому что в АХЛ не хочется выступать.

Может, ему кто-то сказал, что он не будет играть. Дошли какие-то слухи. Может, он приехал и ему в принципе не понравилась Северная Америка. По мне, ему надо было попробовать. Тем более, сейчас в «Филадельфии» нет железобетонного первого номера. Если он так и не приедет туда, то второй шанс могут не дать. Остальные клубы НХЛ побоятся его подписывать. Если «Флайерс» захотят его куда-то обменять, то у команд тоже не будет уверенности в таком кандидате», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

«Филадельфия» в 2021 году выбрала Колосова на драфте НХЛ голкипера под общим 78-м номером. Он стал первым задрафтованным вратарем из Белоруссии.