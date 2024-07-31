Гаврилов — о переходе Мурашова в «Питтсбург»: «Он понял, что в «Локомотиве» на него не рассчитывают»
Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов прокомментировал переход голкипера «Локомотива» Сергея Мурашова в «Питтсбург».
«Видимо, он понял, что в Ярославле на него не рассчитывают. Он почувствовал игру в КХЛ и после получения предложения из-за океана, решил попробовать. Он, наверное, посмотрел на Набокова из «Магнитки», что своему парню дали шанс в КХЛ. А в Ярике — Исаев и Мельничук. Мне кажется, у него сыграла психология: «Чем я хуже?» Поэтому решил уехать в «Питтсбург». В Молодежной лиге он себя неплохо показал. Если он чувствует в себе силы, почему бы не попробовать? Вернуться он всегда успеет, и на него будет спрос», — цитирует Гаврилова Legalbet.ru.
Как ранее сообщал «СЭ», Мурашов подписал контракт новичка с «Питтсбургом» на три года. «Пингвинз» выбрали российского голкипера «Локомотива» на драфте 2022 года под общим 118-м номером.
В прошлом сезоне 20-летний вратарь провел 34 матча за «Локо» в МХЛ, отразив в среднем 93 процента бросков. В КХЛ на его счету 6 матчей за «Локомотив».
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Баффало – Нью-Джерси
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