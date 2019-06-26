Андрей Чибисов: "Не следил за "Виннипегом" так, как они за мной"

​Новичок "Виннипега"​ нападающий Андрей Чибисов рассказал, что знает о клубе и городе, в котором продолжит профессиональную карьеру.

– Вы едете играть в Виннипег. Что-то знаете про этот город? Гуглили?

– Гуглил – там все разговаривают на английском. Франкоговорящие встречаются. На самом деле, знаю немного: город для Канады достаточно большой, население – 700 тысяч, суровый климат. Зимой, говорят, там просто невыносимо. Но мне ли жаловаться на погодные условия после сибирской зимы? Слышал, что в Виннипеге живет много русских и украинцев. Это существенно облегчит мне задачу. Знаю, что фарм-клуб также находится в Виннипеге – в случае чего, не нужно будет никуда ехать. С жильем пока не определился, мне сейчас главное – долететь до Канады.

– Можете назвать первую пятерку "Джетс"?

– (Смеется). Не могу – пропускаем вопрос. Я за ними не следил так, как они за мной. Мы условно договорились о подписании контракта в середине сезона. Официальные переговоры с клубом начались после вылета "Джетс" из плей-офф. Если бы я знал на все 100 процентов, что мы подпишемся в середине сезона, возможно, следил бы за "Виннипегом" больше.

– Уже удалось пообщаться с генеральным менеджером или главным тренером команды?

– Еще нет. Поэтому я и еду сейчас в тренировочный лагерь, чтобы пообщаться, поговорить, расписать программу.

– В КХЛ вы брали упорством, желанием совершенствоваться и работоспособностью. Как изменится ваш подход за океаном?

– Мой подход не меняется никогда. Даже во времена игры за "Шахтер" в родном Прокопьевске – все было то же самое. Неважно, в каком клубе, в какой лиге – я не боюсь работать. Терпение и труд – все перетрут.

– В любом клубе НХЛ хватает своих игроков стиля "биться-бороться". Чем вы собираетесь поразить в тренировочном лагере?

– А чем я должен их удивлять? Меня взяли туда за свою игру, значит, буду стараться показать максимум, буду совершенствоваться. Думаю, у тренерского штаба уже есть определенное видение, план относительно меня. Нужно просто показать, на что я способен.

– Вы совсем не знаете английский. Будете пользоваться гугл-переводчиком на льду?

– Это не страшно, я знаю сербский (смеется). На самом деле, уже начал потихоньку учить. Сходил пару раз на курсы. Захочешь есть – и китайский выучишь. ​

В сезоне 2018/19 26-летний Андрей Чибисов выступал за "Металлург"​, за который провел 50 матчей и набрал 20 (7+13) очков. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Чибисова – здесь