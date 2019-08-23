Андрей Алексеев: «Не пил самогон из Кубка Стэнли»
02:59
Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев признался, что не пробовал самогон, который Иван Барбашев наливал в Кубок Стэнли, презентуя его в Москве.
— Попробовали самогон, которым Барбашев заполнил Кубок Стэнли?
— Нет, я не пробовал самогон (смеется). Потому что на следующий день у нас была товарищеская игра со «Спартаком». Нужно было готовиться. Я ехал к Барбашеву не пить самогон. Ехал для того, чтобы поздравить друга и пообщаться с ним.
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https://iz.ru/913131/aleksei-fomin/ne-pil-samogon-iz-kubka-stenli
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