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Андрееску произвела символическое вбрасывание на матче «Торонто» — «Бостон»

02:49
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Канадка Бьянка Андрееску, которая является победительницей US Open, произвела символическое вбрасывание на встрече между «Торонто» и «Бостоном». В конце первого периода канадская команда ведет со счетом 2:0. Отличились Морган Райлли и Дмитрий Тимашов.

В финале US Open Андрееску обыграла Серену Уильямс.

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