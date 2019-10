Канадка Бьянка Андрееску, которая является победительницей US Open, произвела символическое вбрасывание на встрече между «Торонто» и «Бостоном». В конце первого периода канадская команда ведет со счетом 2:0. Отличились Морган Райлли и Дмитрий Тимашов.

.@Bandreescu_ with the puck drop in Toronto! ? pic.twitter.com/35NIAeRTHU