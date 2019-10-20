Андрееску произвела символическое вбрасывание на матче «Торонто» — «Бостон»
02:49
Канадка Бьянка Андрееску, которая является победительницей US Open, произвела символическое вбрасывание на встрече между «Торонто» и «Бостоном». В конце первого периода канадская команда ведет со счетом 2:0. Отличились Морган Райлли и Дмитрий Тимашов.
.@Bandreescu_ with the puck drop in Toronto! ? pic.twitter.com/35NIAeRTHU— NHL GIFs (@NHLGIFs) October 19, 2019
В финале US Open Андрееску обыграла Серену Уильямс.
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