НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Андре Бураковски: «Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу»

11:40
Теги:

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски поделился впечатлениями от игры форварда Валерия Ничушкина в матче против «Баффало» (6:1), где россиянин набрал 3 (1+2) очка.

— У нашего звена есть все, чтобы добиваться успеха, — цитирует Бураковски официальный сайт НХЛ. — Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу. Он очень старается и способен играть комбинационно. Он проводит хороший год. Кадри хорош с шайбой, умеет находить открытые пространства и снабжает нас передачами. Я же добавляю звену скорости, и сегодня все сработало хорошо.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир