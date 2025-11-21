Андерсон пытался спровоцировать Овечкина на драку

Нападающий «Монреаля» Джош Андерсон сцепился с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце первого периода 31-летний канадец пытался спровоцировать 40-летнего россиянина на потасовку. Игроки сначала потолкались на пятачке у ворот «Канадиенс», а затем обменялись несколькими ударами клюшкой.

Между игроками завязалась массовая потасовка, по итогам которой Овечкин и Андерсон получили двухминутные удаления.