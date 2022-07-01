Андерсон подписал с «Баффало» контракт на 1,5 миллиона долларов

Голкипер КрэйгАндерсон останется в «Баффало» на следующий сезон. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 41-летний вратарь поставил подпись под годовым контрактом на 1,5 миллиона долларов.

«Я очень уважаю Крэйга... Думаю, что он оказал большое влияние на нашу раздевалку с точки зрения того, что он игрок, который многого добился в этой лиге, но также как игрок, который встает каждый день и работает, чтобы стать лучше», — сказал генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс.

Статистика Андерсона в прошедшем сезоне 17-12-2 со средним показателем 3,12 гола и 89,7 процента отрраженных бросков в 31 матче. 13 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом.