Андерсон, Коскинен и Пойнт признаны звездами дня в НХЛ

Определились звезды очередного игрового дня НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Монреаля» Джош Андерсон, оформивший первый хет-трик в карьере в матче с «Виннипегом» (4:8). Второй звездой стал вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен, сделавший первый шатаут с ноября 2019 года в матче против «Филадельфии» (3:0). Третья звезда — форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Оттавой» (5:2).