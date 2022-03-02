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Сегодня, 12:02

Андерсон, Коскинен и Пойнт признаны звездами дня в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

Определились звезды очередного игрового дня НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Монреаля» Джош Андерсон, оформивший первый хет-трик в карьере в матче с «Виннипегом» (4:8). Второй звездой стал вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен, сделавший первый шатаут с ноября 2019 года в матче против «Филадельфии» (3:0). Третья звезда — форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Оттавой» (5:2).

Брэйден Пойнт
Джош Андерсон
Микко Коскинен
НХЛ
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
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1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
2.03 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 5 : 2
2.03 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 0 : 3
2.03 03:30
Детройт – Каролина
 4 : 3 ОТ
2.03 04:00
Виннипег – Монреаль
 8 : 4
2.03 04:00
Миннесота – Калгари
 1 : 5
2.03 05:00
Колорадо – Айлендерс
5 : 3
2.03 06:00
Анахайм – Бостон
 4 : 3
2.03 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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