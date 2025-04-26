Андерсон и Уилсон подрались на скамейке в матче «Монреаль» — «Вашингтон»

В конце второго периода в третьем матче первого раунда плей-офф между «Монреалем» и «Вашингтоном» произошла потасовка игроков.

Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон сцепился с форвардом «Канадиенс» Джошем Андерсоном. Потасовка перетекла на скамейку запасных. По итогам инцидента Уилсон и Андерсон получили 10-минутные штрафы за неспортивное поведение.

Также двухминутные удаления получили Арбер Джекаи и Ларс Эллер.