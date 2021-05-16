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Андерсон: «Хорошо отдохнул за то время, пока не играл»

09:37
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Голкипер «Вашингтона» Крэйг Андерсон поделился эмоциями после победы в первом матче серии плей-офф против «Бостона» (3:2). Он вышел на лед по ходу матча, заменив травмированного Витека Ванечека.

«Ну, можно сказать, что я хорошо отдохнул за то время, пока не играл», — пошутил Андерсон.

39-летний вратарь провел всего четыре матча в регулярном чемпионате и сыграл в плей-офф впервые с 25 мая 2017 года.

«В начале сезона я понимал ситуацию и знал роль, которую меня просили сыграть. Когда появляется возможность сыграть, то стараешься максимально ей воспользоваться. Я бывал в подобных ситуациях ранее... В конце концов, подобные моменты — это то, ради чего мы играем в хоккей. И это была прекрасная возможность принести пользу команде», — цитирует Андерсона сайт НХЛ.

Постоянный сменщик Ванечека Илья Самсонов, попавший в ковид-протокол, только в субботу вышел с двухнедельного карантина и, как ожидается, в воскресенье проведет тренировку вместе с командой.

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