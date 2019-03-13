Анастасия Шубская выложила откровенное фото. Овечкин и Ковальчук оценили

Шубская призналась, что давно не занимается спортом, но следит за правильным питанием.

Жена российского нападающего и капитана "Вашингтона" ​Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в своем Инстаграме откровенное фото. Девушка предстала перед подписчиками в body-комбинезоне.

Шубская призналась, что давно не занимается спортом, но следит за правильным питанием.

– Почему я раньше не носила body? – подписала Шубская фото.

Николь, жена российского форварда "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, известная фитнес-мама, лайкнула пост Анастасии. Овечкин оставил в комментариях сердечки.

Шубская родила сына Сергея в августе 2018-го. Супруги вместе с 2016 года.